بشكل مروع.. تمساح يأكل ساق طفل أثناء لعبه الغميضة.. ماذا حدث؟

في حادثة مروعة ، هجم تمساح على ساق طفل صغير أثناء لعبه الغميضة في عطلة مع عائلته في كانكون مسبباً له عدد من الإصابات المروعة.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية قال تشارلي بول، 12 سنة، إنه شعر بطعن تمساح ضخم يبلغ ارتفاعه 13 قدمًا له حيث قفز من الماء وأمسك بساقه.

وكان تشارلي يختبئ مع صديق على درج أدى إلى بحيرة في حوالي الساعة 8.55 مساءً عندما انقض التمساح وسقط الصبي فجأة في الماء.

وأضاف «بول» لصحيفة «Good Morning America»: «لم يكن هناك شيء يمكنني القيام به للدفاع عن نفسي، كان التمساح قوي جداً».

من جانبها، أوضحت والدة الطفل، وتدعي جينيفر،50 عامًا أنه استمر في إمساك الدرج لمحاولة رفع نفسه، لكنه لم يستطع حتي جذبتهم صرخاته المرعبة.

وأشارت والدة الطفل إلى أن مجموعة من الرجال جاءوا أيضًا لإنقاذ الطفل، حيث بدأ أحدهم في سحب تشارلي بعيدًا عن التمساح بينما قام ثلاثة آخرون بضرب الزاحف بقبضاتهم وأقدامهم وغطوا عينيه بوسادة من سطح البركة.

ونبهت الأم التي كانت تتناول العشاء في مطعم يطل على المسبح أثناء الهجوم على ابنها: «عندما وصل الرجال كان تشارلي تحت الماء، ولم يتمكنوا من رؤيته»، مبيناً أن أحد أصدقاؤه أرشده إلى مكان للاختباء بجوار البحيرة حيث يكون التمساح.

ولفتت والدته إلى أن السلالم المؤدية إلى البحيرة، والتي تستخدم غالبًا في الرحلات الاستكشافية في المنتجع ، بها بوابة معدنية بدون قفل و لا توجد إشارات أو تحذيرات.