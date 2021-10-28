فاز في 46 مباراة.. أرقام بيتسو موسيماني منذ قيادته لـ الأهلي فنيا

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، على نظيره فريق الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

أحرز رباعية المارد الأحمر فى شباك الدراويش التونسي على معلول من ركلة جزاء، واللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وأحمد عبدالقادر هدفا من مهارة فردية.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة قيادة الأهلي لانتصارات كبيرة منذ التعاقد معه من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد"، أرقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادى الأهلى على مستوى الدوري وبطولات أفريقيا وكأس العالم للأندية.



أرقام موسيماني مع الأهلي

قاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النادى الأهلي في ٦٥ مباراة، وفاز الشياطين الحمر فى ٤٦ مباراة وتعادل النادى الأهلى فى 14 مباراة، وخسر فى 5 مباريات.

وسجل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني ١٣٤ هدفا، واستقبلت شباكه 49 هدفا.

وجاءت الـ 5 هزائم على النحو التالي :