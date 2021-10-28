عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاز في 46 مباراة.. أرقام بيتسو موسيماني منذ قيادته لـ الأهلي فنيا

بيتسمو موسيماني المدير
بيتسمو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، على نظيره فريق الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

أحرز رباعية المارد الأحمر فى شباك الدراويش التونسي على معلول من ركلة جزاء، واللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وأحمد عبدالقادر هدفا من مهارة فردية.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة قيادة الأهلي لانتصارات كبيرة منذ التعاقد معه من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد"، أرقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادى الأهلى على مستوى الدوري وبطولات أفريقيا وكأس العالم للأندية.


أرقام موسيماني مع الأهلي

 

قاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النادى الأهلي في ٦٥ مباراة، وفاز الشياطين الحمر فى ٤٦ مباراة وتعادل النادى الأهلى فى 14 مباراة، وخسر فى  5 مباريات.

وسجل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني ١٣٤ هدفا، واستقبلت شباكه 49 هدفا.

وجاءت الـ 5 هزائم على النحو التالي :

  • خسارة من طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح في كأس السوبر المصري
  • هزيمة أمام سموحة بالدورى النسخة الماضية 2-1
  • خسارة أمام المحلة فى الدورى الموسم الماضي  1-0
  • خسارة أمام سيمبا  التنزاني فى دورى ابطال افريقيا 1-0
  • هزيمة أمام بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية 2-0
الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني الإسماعيل النادي الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تطوير البنية المعلوماتية بـ البيئة

أحبطنا هدف العدو .. مسئول إيراني يوجه رسالة بـ العبرية إلي إسرائيل

شاهد.. مسئول كويتي كبير يصفع رجل أمن علي وجه والنيابة تحيله للمحاكمة

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

مستجدات فيروس كورونا على طاولة مجلس الوزراء اليوم

لا نية لاستمرار الحكم العسكري..وزير الخارجية السوداني المكلف:تحرك الجيش كان يهدف تصحيح المسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

بشرى سارة لـ أهالي الأقصر .. بدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

اطلقت غيابي.. أول تعليق من فاتن موسى علي انفصالها عن مصطفى فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

سفير كوريا الجنوبية في حوار لـ صدى البلد: الكشري له مكانة خاصة بقلبي.. 800 مليون دولار حجم استثماراتنا بالقاهرة.. مصر ثالث أكبر شريك تجاري لنا في أفريقيا.. شركات كورية تشارك بمشروع محطة الطاقة النووية

فيديو

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

خوفًا من عودة كابوس 2020 .. مدينة صينية تحت الإغلاق التام

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ