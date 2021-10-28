وزير التموين يكشف أسباب زيادة أسعار الزيت على بطاقات الدعم |فيديو

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن ارتفاع سعر الزيت التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيه بدلا من 21 جنيه، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيه بدلا من 17 جنيها.

زيادة سعر زيت التموين أول نوفمبر

ونوه وزير التموين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن السعر العالمي للزيت سجل ارتفاعا من 916 إلى 1430 دولار، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي اللتر الخام أصبح أغلى من اللتر فى السوق المحلي.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تمتلك 40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، لافتا إلى ارتفاع أسعار السلع منذ يناير منها السكر والزيت ثم القمح خلال الأربعة شهور الماضية.

وأشار الى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان زيت عباد شمس وصويا، حيث تعاقدت المصانع التابعة للوزارة مع الزراعة لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.