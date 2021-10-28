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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض " حتة من القمر " لــ لقاء الخميسى .. السبت المقبل

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

تعرض يوم السبت القادم  حكاية “حتة من القمر” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ زى القمر ” ، ومن المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة لقاء الخميسى .

 

 حكاية حتة من القمر من  بطولة لقاء الخميسي وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

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وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

 

يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

 

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

لقاء الخميسي بيومي فؤاد اعمال لقاء الخميسي شريف منير زي القمر

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