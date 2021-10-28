شريف حبيب يكشف رسالته لمحمد صلاح قبل احترافه وقيمة عقده بالمقاولون.. فيديو

قال شريف حبيب، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب السابق، إن محمد صلاح كان يتمنى أن يشارك أمام كريستيانو في مباراة منذ أن كان لاعبا فى المقاولون، مؤكدا أنه يتابع مباريات محمد صلاح مع ليفربول “بعتبر الماتش اللي مبيلعبش فيه صلاح بتقل الجماهيرية”.

وأضاف شريف حبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، أن القيادات عليها أن تكتشف المواهب وتعطيها الفرصة حتى تحقيق الحلم، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجح في تحقيق حلمه بكل اجتهاد.

وتابع شريف حبيب، أنه كان دائما يقول لمحمد صلاح قبل احترافه: "علينا أن نهيئ المناخ لكن الشغل كله عليك"، مؤكدا أن صلاح كان يتقاضى 25 ألف جنيه في السنة عندما كان لاعبا في المقاولون العرب وكان يبلغ من العمر 16 عاما".

بقالى سنتين لم أتواصل مع صلاح

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب السابق: “بقالى سنتين لم أتواصل مع صلاح وآخر مرة تحدثت معه بعد إصابته وأكدت له أنه سيعود أقوى وكان متأثرا لأن الإصابة جاءت في عز تألقه”.