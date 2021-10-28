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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام توفيق: نشارك في حياة كريمة بـ 10 مليارات جنيه.. وإعادة هيكلة اتحاد الصناعات حلمي.. فيديو

هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لدينا مشروعات في إعادة إعمار العراق ونشارك في حياة كريمة بحوالي 10 مليارات جنيه.

 

وأضاف هشام توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لدي حلم بإعادة هيكلة اتحاد الصناعات ليكون فاعل أكثر في تخطيط الصناعة. 

 

وتابع هشام توفيق، أن الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر، معلقا “بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة”.

 

تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى  أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 35-37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن باستخدام القطن طويل التيلة، فضلا عن زيادة الغزل والنسيج خاصة وأنه يتم غزل 25% من القطن المصري فقط؛ بينما يتم تصدير الباقي في صورة قطن شعر..

 

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