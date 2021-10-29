عمار حمدى عن أول مشاركة له مع الأهلي : نادي أحلامي

عمار حمدى عن أول مشاركة له في الدوري: نادي احلامي

احتفل عمار حمدى لاعب النادي الأهلي، بأول مشاركة له مع القلعة الحمراء، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.



ونشر عمار حمدى، عبر حسابه على "إنستجرام"، صوراً من أحداث المباراة، وعلق قائلا: "اول دقيقة في الدوري مع نادي احلامي".



انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يحصد الأهلي في رصيده أول ثلاث نقاط في الموسم الحالي، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي.



ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.