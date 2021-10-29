"ثروت سويلم": تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة وتأجيل بطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى

قال العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إنه سيتم تصميم درع جديد لبطولة الدوري في الموسم الحالي يتناسب مع البطولة وسيتم تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة.



وأشار سويلم عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه سيتم تحديد موعد بطولة كأس الرابطة في أقرب اجتماع لرابطة الأندية موضحاً أن المشاركة في هذه البطولة سيكون إجبارياً وبجوائز ضخمة وستبدأ بدون اللاعبين الدوليين.

وأكد أن الرابطة ستطلق جوائز للاعب الشهر بجانب أفضل لاعب في الموسم وأفضل حارس مرمى.

وأوضح أن بطولة كأس مصر تم تأجيلها لأجل غير مسمى ولا تعلم الرابطة مستقبلها لأن اتحاد الكرة المسؤول عنها.

الزمالك يتدرب اليوم في الثالثة عصرا



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصراليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.