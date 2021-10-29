عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"ثروت سويلم": تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة وتأجيل بطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى

صدى البلد

قال العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إنه سيتم تصميم درع جديد لبطولة الدوري في الموسم الحالي يتناسب مع البطولة وسيتم تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة.


وأشار سويلم عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه سيتم تحديد موعد بطولة كأس الرابطة في أقرب اجتماع لرابطة الأندية موضحاً أن المشاركة في هذه البطولة سيكون إجبارياً وبجوائز ضخمة وستبدأ بدون اللاعبين الدوليين.

وأكد أن الرابطة ستطلق جوائز للاعب الشهر بجانب أفضل لاعب في الموسم وأفضل حارس مرمى.

وأوضح أن بطولة كأس مصر تم تأجيلها لأجل غير مسمى ولا تعلم الرابطة مستقبلها لأن اتحاد الكرة المسؤول عنها.

الزمالك يتدرب اليوم في الثالثة عصرا


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصراليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز أندية الدوري كأس مصر كأس الرابطة

موضوعات متعلقة

"جمال الغندور" عن إمكانية إسناد لقاء القمة لحكام أجانب: عودة للخلف

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تؤجل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة بايدن مع بوتين

"ثروت سويلم": تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة وتأجيل بطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

تغيرات في أسعار جاك JS3 داخل السوق المصري.. تفاصيل

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

سائق ينقذ سيدة و ابنها قبل الإنتحار بثوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ