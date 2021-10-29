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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي وانفصال زين مالك وجيجي حديد

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها  اعتذار بيومي فؤاد للشعب السعودي وانفصال زين مالك وجيجي حديد بعد اعتدائه على والدتها، وتصريحات خاصة من هنادي مهنا. 

بيومي فؤاد يعتذر عن الإساءة للشعب السعودي

نشر الفنان بيومي فؤاد اعتذار لشعب المملكة العربية السعودية عن إعلان عرض له وتسبب في أزمة وجدال على مواقع التواصل الاجتماعي. 

قصة اعتداء زين مالك على والدة حبيبته جيجي حديد

أزمة كبيرة وقعت بين عائلة حديد الشهيرة، بعدما زعمت يولاند والدة جيجي حديد أن صديقها ووالد ابنها زين مالك اعتدى عليها بالضرب بحسب عدد من مواقع الفن العالمية. 

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

أكدت مصادر مقربة من العائلة لموقع مجلة PEOPLE انفصال عارضة الأزياء جيجي حديد والمغني البريطاني زين مالك بعد أزمة اعتدائه على والدتها يولاندا حديد. 

هنادي مهنا: لسه بدري على البطولة المطلقة والستات مظلومة في مصر

وأوضحت هنادي مهنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل. 

حوار| ثراء جبيل: بعد حريق الجونة لم أصدق كم الكراهية من الجمهور.. أشارك في أربعة أعمال درامية

استطاعت الفنانة ثراء جبيل، أن تحقق العديد من النجاحات على مدار مشوارها الفني، ليس فقط بمشاركتها في الأعمال الدرامية والسينمائية بل أيضاً بتواجدها المميز في المهرجانات الفنية، وتدريسها للممثلين الصاعدين في عدد من الورش التمثيلية، وكتابتها لـ بعض الأعمال الفنية التي تنتظر الإنتهاء منها، "صدى البلد" حاور ثراء جبيل لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ميرفت وعلاء والخالة خيرية.. أدوار حجزت للفنانة "سلوى محمد علي" مكانا في قلوب المشاهدين

مازالت الفنانة سلوى محمد علي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، لها مكانة مميزة في قلوب الجمهور، الذي تعلق بها في بداياتها الفنية، ويحب مشاهدتها حاليا في أدوار الأم التي برعت بها في العديد من الأعمال الدرامية. 

موكب رسمي وسيارات مصفحة..  تفاصيل تأمين الفنان هاني شاكر في حفله بالعراق

تلقى الفنان هاني شاكر معاملة خاصة من قبل قوات الشرطة العراقية عقب وصوله، لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، بعد تهديدات من جهات دينية لإيقاف الفعاليات، وصعد على المسرح وسط أعداد كبيرة من الجمهور.

بيومي فؤاد أزمة بيومي فؤاد والسعودية زين مالك انفصال زين مالك وجيجي حديد هنادي مهنا

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