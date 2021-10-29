نشرة الفن.. بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي وانفصال زين مالك وجيجي حديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها اعتذار بيومي فؤاد للشعب السعودي وانفصال زين مالك وجيجي حديد بعد اعتدائه على والدتها، وتصريحات خاصة من هنادي مهنا.

نشر الفنان بيومي فؤاد اعتذار لشعب المملكة العربية السعودية عن إعلان عرض له وتسبب في أزمة وجدال على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة كبيرة وقعت بين عائلة حديد الشهيرة، بعدما زعمت يولاند والدة جيجي حديد أن صديقها ووالد ابنها زين مالك اعتدى عليها بالضرب بحسب عدد من مواقع الفن العالمية.

أكدت مصادر مقربة من العائلة لموقع مجلة PEOPLE انفصال عارضة الأزياء جيجي حديد والمغني البريطاني زين مالك بعد أزمة اعتدائه على والدتها يولاندا حديد.

وأوضحت هنادي مهنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل.

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