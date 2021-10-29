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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن والقرى الأكثر احتياجا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاني كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، وقدمت دعما كبيرا لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم.

 

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدمة كل الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة "اصلك الطيب"، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع "حياة كريمة" ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.

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كما قدمت الوزيرة خالص شكرها لـ هاني كمال على كل جهوده التي يبذلها من أجل المساهمة في المبادرات الوطنية، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن وقالت: "إن إطلاق مبادرة أصلك الطيب جاء إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".

من جانبه، أعرب  هاني كمال عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتها على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير في الكويت، بما يعود ذلك بالأثر الطيب والإيجابي على كل من يعملون بها، وقال: بلدنا مصر هي أصلنا الطيب ولازم نعمل الخير ليها دايما".

واستعرض كمال ما قامت به المؤسسة مؤخرًا في عدد من القرى بمركزي طامية ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تم إتمام تنفيذ 92 وصلة مياه هي قرى الروبيات والمقاتلة وفرقص وكفر عمبرة ودار السلام ومعصرة صاوي والأربعين، كما تم الانتهاء من تبليط محيط مركز الشئون الاجتماعية بإطسا والوحدة المحلية بقرية شكشوك.

وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم درع تكريم لـ هاني كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير، تقديرًا لدوره وجهوده في مبادرة "أصلك الطيب" دعمًا للمشروع القومي الكبير "حياة كريمة".

المصريين بالخارج أصلك الطيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم حياة كريمة شباب الخير للتنمية هاني كمال الكويت

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