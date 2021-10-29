مصر تسجل 923 إصابة جديدة بكورونا وشركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسميًا إلى ميتا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

التحالف العربي يعلن مقتل 95 حوثياً في معركة مأرب

قيس سعيد يدعو لجرد شامل ودقيق لأموال القروض والهبات الدولية

أمريكا تفرض عقوبات على نائب ورجلي أعمال لبنانيين

عون: تصريحات جورج قرداحي لا تمثل وجهة نظر الدولة

بريطانيا تتعهد برد فعل مناسب على تهديدات فرنسا

قادها يميني متطرف.. الكشف عن إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الموضوعات والأخبار الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة أمس الخميس، ارتفاعا من 907 إصابات و53 وفاة في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 328209 من ضمنهم 276801 حالة تم شفاؤها، و18483 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن مقتل 95 حوثيًا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية، فيما قال الحوثيون إنّ قواتهم باتت تحاصرها من عدة جهات.

وأفادت "القبس" بأن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا إلى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الماضية، قائلاً: "نحن اليوم في ظل أوضاع مالية صعبة لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، المليارات التي تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع، وسيتحمل أيضاً في هذا المجال كل واحد مسؤوليته، أين ذهبت أموال الشعب التونسي".

وطالب سعيد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال ومعرفة أين ذهبت، قائلاً إن بعضها ذهب خارج تونس، مشدداً على أن هذه أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات على رجليْ أعمال لبنانيين، ونائب برلماني، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوَّض حكم القانون في لبنان. وشملت العقوبات النائب اللبناني جميل السيد المقرب من حزب الله، إضافة إلى رجليْ الأعمال جهاد العرب، وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، والسياسي المسيحي جبران باسيل على الترتيب.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله إن تصريحات وزير الإعلام في بلاده جورج قرداحي كانت قبل شغله المنصب الوزاري، وبالتالي فإنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية، مضيفًا: "نؤكد حرص لبنان رئيسًا، وحكومة، وشعبًا، على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن شركة "فيسبوك" أعلنت تغيير اسمها إلى "ميتا Meta"، في إطار خطة طموحة خارج وسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيس الشركة "مارك زوكربيرج" خلال مؤتمر "فيسبوك كونيكت": "ينظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكننا في الأساس مؤسسة تبني التكنولوجيا لربط الناس ببعضهم".

وأضاف: "قدمنا اليوم اسم ميتا، والذي يجمع تطبيقاتنا وتقنياتنا تحت علامة تجارية واحدة جديدة للشركة، ستركز ميتا على مساعدة الناس على التواصل وتنمية الأعمال التجارية".

وقالت "الراي" إن حكومة المملكة المتحدة نصدت لفرنسا بعد إجراءاتها الانتقامية المقترحة في نزاع هلى مصايد الأسماك، فيما تصاعد التوتر بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث قالت الحكومة البريطانية إن "تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة"، بعد أن قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا، وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب تراخيص الصيد القليلة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "الأنباء" أن السلطات الأمنية في فرنسا أحبطت محاولة انقلاب، كان يقودها سياسي يميني متطرف، مشيرةً إلى أن المخابرات العامة أحبطت انقلابا خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية "موديم" (MoDem) ريمي داييه. وأبرزت أن السلطات الفرنسية وضعت داييه، الشخصية اليمينية المتطرفة، رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف.