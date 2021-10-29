عن المرافق العامة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 23 ربيع الأول 1443هـ الموافق 29 أكتوبر 2021م تحت عنوان : "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي".



خطبة الجمعة الموحدة



وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

افتتاح 11 مسجدا بالمحافظات

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه 258 مسجدًا ، منها 231 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر

2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم

3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية

4. الشلح – الملاك – أبو حماد

مديرية أوقاف البحيرة

5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي

6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

10. السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم