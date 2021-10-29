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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميا.. برلماني يطالب بزيادة سعر إردب القمح لـ 800 جنيه

قمح
قمح

أشاد النائب،عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، بنية الحكومة عن تحديدها أسعار القمح قبل زراعته، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تشجيع المزارعين ، مما يعنى إقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.

 

واقترح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” زراعة مليون فدان من القمح كمحصول إضافي، مشيرا إلى أن مصر اليوم تقوم بزراعة حوالى ما يقرب من 3.3 مليون فدان قمح ، إلى جانب زراعة حوالى 2.5 مليون فدان برسيم ، في حين أن احتياجات مصر من القمح  15 مليون طن سنويا ، الأمر الذي يعني أننا نستورد حوالى ما يقرب من 8 مليون طن سنويا من الخارج.

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أول رد من الفلاحين بعد إعلان التموين سعر القمح |تفاصيل

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زراعة النواب: إعلان الحكومة نيتها تحديد أسعار القمح قرار جريء ويؤكد زيادة للمساحات المنزرعة 

وأشار عضو زراعة النواب إلى أنه عند استصلاح الأراضي ، يجب على الأقل تخصيص مساحة من 500 لـ مليون فدان يتم زراعتها قمحا خلال فصل الشتاء، وإحلال محصول الذرة الصفراء صيفا ، وذلك لضمان التغلب على المعضلات التى قد تقف عائقا أمام هذا الملف، قائلا:" زراعة مليون فدان قمح إضافي يسهم فى وجود من 10 لـ 11 مليون طن قمح إنتاج محلي، بدلا من من إنتاج 7 مليون طن فقط".

 

وطالب “ الشوربجي” بزياة سعر إردب القمح لـ 800 جنيها خلال هذا العام،ليواكب ارتفاع الاسعار عالميا من زيادة فى الأسمدة و المبيدات ، وكذا أسعار الوقود  من جهة، ولشتجيع المزارعين من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعويضا عادلا للفلاح لحل هذه الإشكالية .

 

و قامت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) بتحديد توريد القمح المحلى الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

 

 

عامر الشوربجي مجلس النواب الحكومة اسعار القمح تشجيع المزارعين محصول القمح

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