علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ينتظر الملايين من العمال والموظفين، إقرار مشروع قانون العمل الجديد، الذي لا يزال في طور المناقشة من قبل مجلس الشيوخ والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة آخرى إلى مجلس النواب، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنه وخروجه إلى النور.

ويضم مشروع قانون العمل الجديد، العديد من الامتيازات والحقوق للعمال أبرزها العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المزايا، التي نستعرض أبرزها من خلال النقاط التالية:

مزايا مشروع قانون العمل الجديد