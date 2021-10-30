علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ينتظر الملايين من العمال والموظفين، إقرار مشروع قانون العمل الجديد، الذي لا يزال في طور المناقشة من قبل مجلس الشيوخ والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة آخرى إلى مجلس النواب، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنه وخروجه إلى النور.
ويضم مشروع قانون العمل الجديد، العديد من الامتيازات والحقوق للعمال أبرزها العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المزايا، التي نستعرض أبرزها من خلال النقاط التالية:
مزايا مشروع قانون العمل الجديد
- علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، تستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين.
- ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه
- يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ويجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بترخيص، تكلفته تتراوح من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع
- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة
- مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات
- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- يستحق العامل بعد الستين، مكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها
- إذا توفي العامل في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين ومنحة شهر لمواجهة نفقات الجنازة