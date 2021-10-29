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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. مقتل 13 شخصا بينهم طفل بعد قصف الحوثيين منزل شيخ قبلي في مأرب

صدى البلد

أكدت وكالة "فرانس برس" ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شنه الحوثيون على منزل شيخ قبلي موال للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة مأرب، إلى 13 قتيلا، بينهم طفل. 


ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤول عسكري حكومي يمني تأكيده أن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون استهدف منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي في مديرية الجوبة بجنوب مأرب مساء أمس، خلال اجتماع مع زعماء قبائل يقاتلون إلى جانب الحكومة اليمنية، ما خلف 13 قتيلا، بينهم طفل.

وأكد مصدر طبي محلي للوكالة صحة هذه الحصيلة.

ولم يتضح بعد مصير الشيخ عبد اللطيف نفسه.

وسبق أن أعلن  وزير الاعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الارياني، سقوط 12 قتيلا جراء الهجوم، بينهم اثنان من أبناء الشيخ.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد القتال في محافظة مأرب الاستراتيجية التي تمثل آخر معقل لقوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي في وسط البلاد.

 

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وكالة فرانس برس الحوثيون منزل شيخ قبلي محافظة مأرب هجوم اليمن

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