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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة : بخاخات الستيرويد الأنفية تحمي من عدوى فيروس كورونا 22%

هل تحمي بخاخات الستيرويد
هل تحمي بخاخات الستيرويد الأنفية من فيروس كورونا ؟

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد بخاخات الستيرويد الأنفية من قبل باحثون في كليفلاند كلينك، إلى أن المرضى الذين يستخدمون بخاخات الستيرويد الأنفية لعلاج الحساسية أو الربو قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 الشديدة.

هل تحمي بخاخات الستيرويد الأنفية من فيروس كورونا ؟

 

وشملت الدراسة ما مجموعه 72000 مريض ثبتت إصابتهم بكوفيد بين أبريل 2020 ومارس 2021، ومن بين هؤلاء المرضى ، كان لدى حوالي 10000 وصفة طبية لرذاذ الستيرويد الأنفي قبل الإصابة بفيروس كوفيد .
 

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وقام الباحثون بتحليل البيانات من مرضى فيروس كورونا كوفيد في نظام الرعاية الصحية ، وقارنوا النتائج لأولئك الذين استخدموا ولم يستخدموا رذاذ الستيرويد الأنفي بناءً على العمر والجنس والعرق والعرق والعديد من الحالات الطبية التي تسبب مخاطر إضافية للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ووجدت نتائج الدراسة، أنه كان مستخدمو بخاخات الأنف أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للدخول إلى وحدة العناية المركزة و 24 في المائة أقل عرضة للوفاة من أعراض فيروس كورونا الحادة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

هل تحمي بخاخات الستيرويد الأنفية من فيروس كورونا ؟

 

وأشار الباحثون، إلى أن مستخدمي بخاخات الستيرويد الأنفية كانوا أقل عرضة بنسبة 23 في المائة للحاجة إلى العناية المركزة ، و 24 في المائة أقل عرضة للوفاة من فيروس كورونا.

ويقدم البحث نظرة ثاقبة حول كيفية تورط مستقبلات البروتين في الأنف في شدة العدوى بفيروس كورونا، ويقترح أن بخاخات الأنف قد تكون علاجًا محتملاً لـ عدوى فيروس كورونا المستجد Covid.


قال أحد الباحثين الرئيسيين، انه تُظهر هذه الدراسة أهمية الأنف في الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد ''؛ حيث وجد العديد من الباحثين أن مستقبل البروتين المسمى ACE2 مهم بشكل خاص والموجود في بخاخات الستيرويد الأنفية  .

 

هل تحمي بخاخات الستيرويد الأنفية من فيروس كورونا ؟



وأفاد الباحثون، انه يوجد هذا المستقبل في مجموعة متنوعة من الخلايا المختلفة في جسم الإنسان ، بدءًا من داخل الأنف إلى أعماق الجهاز الهضمي؛ حيث عندما يصادف فيروس كورونا مستقبل ACE2 ، فإنه يمنعه من مهاجمة الجسم .

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في الأنف لها أهمية خاصة في تسهيل انتقال الفيروس التاجي إلى أجزاء أخرى من الجسم؛ حيث عندما يكون لدى مريض فيروس كورونا لديه نشاط أكثر لمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في أنفه ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة شدة الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور رونالد شتراوس ، أخصائي الحساسية والمناعة في كليفلاند، أنه يمكن استخدام العقاقير الستيرويدية التي تثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في الأنف في أن يساعد الجسم في الحماية من أعراض فيروس كورونا كوفيد الحاد، والإصابة به .

ويتم استخدام بخاخات الستيرويد الأنفية لتخفيف الحساسية والربو وأمراض الأنف الأخرى، ولكن لاحظ الباحثون أن المرضى الذين استخدموا بخاخات الستيرويد الأنفية كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد Covid.

بخاخات الستيرويد الأنفية فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا COVID-19 علاج الحساسية الربو

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