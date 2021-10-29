التأديبية العليا تبرئ مدير تعليم أسوان من مخالفات إدارية

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وعدم صحة المخالفات التي نسبتها اليه النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال بصفته مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية سابقاً, والتي تتمثل في أنه امتنع عمداً بغير سند وبدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15/7/2018 وذلك بعدم تسكينه من اجتازوا اختباراتها بالوظائف الشاغرة والمعتمدة من محافظ الإسماعيلية في 16/10/2018 منذ استلامه العمل في 28/10/2018 وحتى عرض مذكرة على السلطة المختصة لاستصدار قرار إلغائها بتاريخ 19/2/2019.

فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وما دفع به وأياً ما كان الرأي في سلامة مسلك المحال بالامتناع عن تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15/7/2018 والمعتمدة من محافظ الإسماعيلية في 16/10/2018، وذلك في ضوء الملابسات التي أحاطت بالواقعة محل التحقيق التي أبداها المحال في معرض دفاعه وتأكدت المحكمة من صحتها.

فإن هذا المسلك لا يعدو أن يكون اجتهاد من المحال , في مسائل قانونية وفنية وارد فيها الخلاف, وهو ما اتضح جلياً للمحكمة من اختلاف آراء الفاحصين المنتدبين من قبل النيابة بشأنها على النحو سالف البيان, بما لا يجوز معه محاسبة الطاعن عليه, ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحال بما يتعين معه القضاء ببراءته من شبهة ارتكابها.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في موافقته على الإعلان عن مسابقة الوظائف الشاغرة في 1/8/2019 رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية التي توجب الإعلان خلال شهر يوليو مما أدى إلى إلغاء المسابقة بعد الإعلان عنها, فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال بشأن هذه المخالفة، وفي ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بالمسابقة التي تم الإعلان عنها عام 2018.

ومن مطالعة شهادة فاحص الواقعة وشهودها انتفاء مسئولية المحال بشأن هذه المخالفة, فإن الثابت أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد بدأت بالفعل في إجراءات الإعلان عن المسابقة بتاريخ 4/7/2019 وذلك بمخاطبة إحدى الجرائد القومية والتي ردت على المديرية بتاريخ 24/7/2019 بعدم وجود مساحات خالية للإعلان قبل يوم 1/8/2019.

وبالعرض على المحال بصفته مدير المديرية قام بدوره بالعرض على محافظ الإسماعيلية باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن والذي أشر بالموافقة على الإعلان في هذا التاريخ, وذلك وفقاً لما جاء بدفاع المحال الذي لم تقم النيابة بتحقيقه ولم يجحده أي من فاحصي الواقعة, الأمر الذي تنتفي معه والحال كذلك مسئولية المحال عن القيام بالإعلان في هذا التاريخ بالمخالفة للميعاد المنصوص عليه بقانون التعليم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المحال خالد خلف قبيصي عثمان مما هو منسوب إليه.