لطفي الساعي ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%؜ من علماء العالم خلال 2021

أعلنت جامعة ستانفورد اختيار ٣٩٦ عالما مصريا من مختلف الجامعات في تصنيفها الجديد للعلماء الأكثر تأثيرا في مجالات مختلفة.

وتم اختيار الدكتور محمد لطفي الساعي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث وعضو لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ بقائمة جامعة أستانفورد ضمن قائمة أسماء أعلى ٢٪ من علماء العالم الأكثر استشهادا في مجال طب أمراض الجلد خلال عام ٢٠٢١.

وأصدرت الجامعة مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثراستشهادًا في مختلف التخصصات اعتماداً على قاعدة بيانات منصة Scopus

وتعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التي تتضمن أعلى ٢٪ من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات ومعامل هيرش والتأليف المشترك.

وتم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية السيفير واحتوت هذه القائمة على ٣٩٦ عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.