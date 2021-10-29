غياب بنزيما عن قائمة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة إلتشي في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد

وشهدت القائمة استبعاد الفرنسي كريم بنزيما بعد غياب اللاعب في مران الفريق اليوم، مع عدم توضيح السبب، فيما تواجد الكرواتي لوكا مودريتش بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهر غد السبت، على ملعب فريق إلتشي.