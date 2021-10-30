التعليم: انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الانتهاء من تسليم كتب 4 ابتدائي التي تأخر تسليمها للتلاميذ، غدا الأحد.

وحسمت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ الجدل المثار بشأن تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية المقررة على الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي 2021 / 2022.

وقالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية: “جميع كتب 4 ابتدائي وصلت المدارس، ماعدا كتابي العلوم والرياضيات تأخر تسليمهما”.

وأوضحت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أنه تم تدارك الأمر، وتم تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، كما تم الانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتم تسليم 49% من كتب العلوم.

وعن سبب تأخر كتب الصف الرابع الابتدائي، قالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية: “عندنا في 4 ابتدائي 2 مليون و600 ألف طالب، وبالتالي نطبع عددا هائلا”.

وأضافت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية : “كتابا الرياضيات والعلوم عبارة عن كتابين في واحد (أنشطة ودروس)، وبالتالي حجمهما صار أكبر، وبعد الطباعة اكتشفنا أن الدبوس الموجود في الكتابين غير مناسب لحجم الكتابين وبالتالي سيكون غير عملي في الاستخدام من جانب طفل في الصف الرابع الابتدائي”.

وتابعت: “اضطرت وزارة التربية والتعليم للبحث عن مطابع أخرى توفر لنا دبوسا أكبر ليتم تسليم الكتابين لتلاميذ 4 ابتدائي بشكل أفضل”.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تطور مناهج جديدة تماما بفكر مختلف.

وقال وزير التربية والتعليم: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ 4 ابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التطوير سوف يصل قريبا للصفين الخامس والسادس الابتدائي، مشيراً إلى أن مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي الجديدة المطورة في مرحلة التأليف حاليا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: سوف ننتهي من إعداد المناهج الجديدة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بداية العالم الدراسي القادم 2022 / 2023.

وقال وزير التربية والتعليم: الصبر مطلوب من أجل تصحيح كل مشاكل مناهج التعليم القديمة، فنحن نعمل عليها ليلا نهار.