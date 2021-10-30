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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخيانة جمعتهما.. السندباد الأعمى لـ بثينة العيسى بين مناير وشهرزاد.. فيديو

الكاتبة الكويتية
الكاتبة الكويتية بثينة العيسى

تشابه كبير يجمع بين سيدات رواية «السندباد الأعمى» للكاتبة الكويتية بثينة العيسى وبطلات قصص «ألف ليلة وليلة»، إذ انطلقت بداية ألف ليلة وليلة من مبدأ الخيانة لزوجة شهريار الأولى، وكذلك السندباد الأعمى تنطلق من واقعة الخيانة.

 

وإذا كان سيحيا شهريار بعد ذلك، وينجو وهو قاتل وتُنسى زوجة شهريار الأولى وتبقى شهرزاد التي تروي الحكاية، كذلك تُنسى أيضا نادية زوجة نواف في السندباد الأعمى، وتبقى زوجته الثانية مناير أو شهرزاد الرواية التي تكتبها.

 

وعلقت الكاتبة بثينة العيسى خلال حفل توقيع ومناقشة رواية "السندباد الأعمى" أحدث أعمالها الروائية، في مكتبة تنمية، على هذا التشابه، موضحة أنها مهتمة بفئة اليسار ويعد العنوان في البداية هو الاتصال اما بين الرواية التاريخية للعالم الواقعي والشخصيات والحكاية مع الاتصال بالتراث.

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ناقشها الكاتب طارق إمام قائلا أنه اعتقد أن للراوية ماضيان الماضي المتصل بأحداث الرواية للاجتياح العراقي للكويت، والآخر له علاقة بنص حكايات ألف ليلة وليلة، ويقول: "اتضح وجود تاريخ آخر وهو ذاكرة مناير وفي عناوين الفصول".

من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (5)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (5)

وجملة "مناير لا تخشى الرجال.. تخشى أشياءا كثيرة ليس من بينها الرجال" كانت مدخلا جعل القراء يلاحظون وجود علاقة عميقة بين السندباد الاعمى وألف ليلة وليلة، كشهرزاد التي لم تهب شهريار.

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