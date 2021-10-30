بأسلوب كسر الباب.. حبس شخص لسرقته متجرا في 15 مايو

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب" بدائرة 15 مايو.

كلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة ١٥ مايو بمديرية أمن القاهرة من صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة القسم ، قرر باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر -هاتف محمول) من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه .

بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية .

كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه - العتلة الحديدية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، كما عثر بمسكنه على ( 2 جهاز لاب توب – هاتف محمول ) .

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " كسر الباب " ، كما أقر بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.