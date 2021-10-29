عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن “سعر ساندويتش الفول والطعمية بداية من 1 نوفمبر هيغلى؛ عشان الزيت سعره هيرتفع بداية من الشهر نفسه".

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن ارتفاع سعر الزيت التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 17 جنيها.

ونوه وزير التموين خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إلى أن السعر العالمي للزيت سجل ارتفاعا من 916 إلى 1430 دولارا، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 ألف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي اللتر الخام أصبح أغلى من اللتر فى السوق المحلي.

وزارة التموين تمتلك 40% من الزيت الخليط في مصر

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تمتلك 40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين؛ أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، لافتا إلى ارتفاع أسعار السلع منذ يناير منها السكر والزيت ثم القمح خلال الـ4 أشهر الماضية .