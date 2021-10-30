خوفا من الوحدة.. جومانا مراد: ابتعدت عن الفن لأرتب حياتي ..فيديو

قالت الفنانة “جومانا مراد”، إن الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، قاما بتأييد قراري بالابتعاد لفترة، مؤكدة أنني كنت مع تلك الفكرة، ونجحت في العودة بعد ذلك.

وأضافت جومانا مراد، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، أنني رأيت نجوما كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة.

وتابعت جومانا مراد، أنها انتجت خلال فترة الابتعاد عملا بعنوان “مدرسة الحب”، مؤكدا أنها قامت بمشاركته مع 8 من الفنانين الأتراك.

أرتب حياتي

وأشارت جومانا مراد إلى أنني لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا”.