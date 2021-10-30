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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قد يؤدي لكارثة.. سكان الأميرية يشكون من وجود كوفريه كهرباء مفتوح

صدى البلد

ارسل القارئ عصام زكي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من وجود غرفة كهرباء مفتوحة.

 

وقال زكي في شكواه نعاني نحن سكان شارع احمد حسن متفرع من عبداللطيف شعبان بالفردوس الاميريه من وكود  كوفريه كهرباء مفتوح والكابل خارج  منه وعرضه لاي طفل يلهو به أن يصعق.

 

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة والحفاظ علي أرواحهم.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

غرفة كهرباء مفتوحة كهرباء الأميرية الفردوس الاميريه كوفريه كهرباء

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