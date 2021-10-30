أوعى تسيبنا وتمشي .. نداء جماهير الأهلي للخطيب في آخر مباراة.. فيديو

يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 67 حيث يعتبر بيبو الكرة المصرية من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.

وجاءت آخر مباراة للأسطورة محمود الخطيب مع النادي الأهلي بتاريخ عام 1987 عندما توج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وشارك بيبو الكرة المصرية في أخر ربع ساعة من مباراة الأهلي والهلال السوداني وامتع واذهل الجميع بلمساته ومهاراته وهتفت الجماهير لدى نزوله بديلا : اوعي تسيبنا وتمشي.

ولد الخطيب في قرية مصرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ومن القرية انتقل الطفل الصغير مع أسرته إلى القاهرة.

انضم محمود الخطيب إلى نادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية.

وافق مسئولو نادي النصر على انتقال الخطيب إلى نادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع إلى نادى الإسماعيلي وكان عمر الخطيب 16 سنة فقط حينها.

لعب الخطيب وهو في هذه السن مع فريق تحت 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر. صعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادى البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972 وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه.

أحرز 108 هدفا

ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 هدفا في بطولة الدوري سجّلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب.

في سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر فاز محمود الخطيب بعشر ألقاب دوري و 5 كؤوس مصرية كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن.

رفع محمود الخطيب مع الأهلي لقب بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة دوري أبطال إفريقيا في الوقت الحالي عامي 1982 و1987 كأس الكؤوس الإفريقية في أعوام 1984-1985-1986

على الساحة الدولية ظهر محمود الخطيب لأول مرة مع منتخب مصر الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984.

وفاز محمود الخطيب بقميص منتخب مصر الوطني بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986.

وحصل محمود الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب إفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسم 1977 -78 و1980 -81.

وحصل محمود الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب إفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول

إضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسم 1977-78 و 1980-81.