إطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ سهر الصايغ عبر انستجرام

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت سهر الصايغ الأنظار بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون الأصفر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وجسدت الفنانة سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا “بيت العز”.





حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬

وقالت الفنانة سهر الصايغ ، إن مسلسل "إلا أنا" له الكثير من الأبعاد ويناقش أكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش ، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر .

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “ ، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم ، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر ، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .