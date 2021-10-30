أخبار العالم| إجراءات عقابية من السعودية ضد لبنان.. دولة عربية تتوسط لإنهاء الأزمة في السودان.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران..

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

السعودية توقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وذلك عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن السعودية وحرب اليمن.

بيان عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية بشأن قرارات السعودية

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بيانا عاجلا بشأن إعلان المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

لبنان.. دعوات نيابية لإقالة قرداحي أو استقالة الحكومة بعد إجراءات السعودية



وجه نواب وسياسيون لبنانيون دعوات إلى رئيس الحكومة اللبنانية نيجب ميقاتي لاتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أو استقالة الحكومة لتفادي أزمة متصاعدة مع دول الخليج، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السعودية، وشملت طرد سفير بيروت وإيقاف كل واردات المملكة إلى لبنان.

البحرين تطرد السفير اللبناني على خلفية تصريحات جورج قرداحي

أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أنها طلبت من السفير اللبناني لديها، مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة مقبلة، وذلك بعد قرار سعودي مماثل، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن دور السعودية في حرب اليمن.

القصة الكاملة لأزمة جورج قرداحي مع الخليج

تصاعدت حدة الموقف الذي سببته تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن ودور السعودية والإمارات فيها، حيث قررت السعودية والبحرين مساء اليوم طرد السفيرين اللبنانيين لديهما.

دولة عربية تتوسط لإنهاء الأزمة في السودان

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن جهود عربية متمثلة في دولة الإمارات، من أجل إنهاء الأزمة في السودان والمساعدة في التوصل لاتفاق لإعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك للسلطة.

بينهم الإمارات وتركيا.. البرهان يعفي سفراء جُدد للسودان من مناصبهم

أعفى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، عددا من السفراء السودانيين في الخارج وفي وزارة الخارجية السودانية من مناصبهم.

أول لقاء بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة صفقة الغواصات بين البلدين.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 4 أشخاص وكيانين في إيران. واتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر البيانات النووية الإيرانية، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية وضع حد لهذه المشكلة.