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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 1.7 حالة زواج فى مصر كل دقيقة عام 2020

صدى البلد

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 1.7 حالة زواج كل دقيقة فى مصر، وفقا لأحدث مؤشرات معدلات الزواج في مصر لعام 2020، ونحو 100 حالة زواج فى الساعة.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن مصر شهدت نحو 240 حالة زواج فى اليوم، و73 ألف حالة زواج فى الشهر، وبلغ إجمالى حالات الزواج فى مصر نحو 876 ألف حالة زواج عام 2020، كما بلغ متوسط سن الزواج للإناث 24.5 سنة وللذكور 30 سنة.

وطبقا لنوع عقد الزواج فهناك 4 أنواع من العقود، وهي الزواج الجديد والتصادق والرجعة والعودة إلى زواج لم يفصله آخر، النوع الثانى من العقود وهو التصادق، وهو يعنى تسجيل الزواج العرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، النوع الثالث من العقود وهي عقود الرجعة وتعنى استئناف الحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ويتم قصرا عن الزوجة بعقد دون مهر جديد قبل انقضاء ثلاث دورات شهرية أو قبل وضع المولود إذا كانت المطلقة حاملا.

أما النوع الرابع من عقود الزواج فهو العودة إلى زواج لم يفصله آخر، وهذا يعني استئناف الحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهما طلاقا بائنا للمرة الأولى أو الثانية مهما طالت مدة الفرقة ما دامت الزوجة لم تتزوج من آخر بعد طلاقها ولابد من دفع مهر جديد وتحرير عقد جديد برضاء الزوجة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عقود الزواج الجهاز المركزي عقد الزواج الزواج العرفي

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