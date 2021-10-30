تعليم الكبار بعين شمس: محو أمية 30568 مواطنا وتسهيلات لطلاب الفرق النهائية

أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

وقال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ، إن جامعة عين شمس ، إن جامعة عين شمس تدعم وتقدم كافة التسهيلات لطلاب الفرق النهائية للحصول علي شهادة التخرج .

وأكد الدكتور اسلام خلال تصريحاته لـ صدي البلد انه تم محو امية (30568) مواطن وذلك بمشاركة 7 كليات فقط من كليات الجامعة بمشروع محو الأمية .

وأشار السعيد، إلى أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.



وأوضح أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب.

ونوه مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، بأن الجامعة تنظيم ثلاث دورات، دورة يوليو واكتوبر ، ويناير منوها ان الجامعة تقدم تسهيلات لطلاب الفرق النهائية للحصول علي شهادة تخرجهم .

وأضاف الدكتور اسلام ، إن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتابع الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، أنه بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام وتستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم، منوها أن المركز يحتوي على عدة وحدات أخرها .