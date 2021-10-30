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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة فادحة لـ آبي أحمد.. انسحاب مفاجئ للقوات الإثيوبية من مدينة دسي الاستراتيجية

خسائر فادحة لقوات
خسائر فادحة لقوات آبي أمام قوات التيجراي

 

في هزيمة ثقيلة حلت بقوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ذكرت صحف دولية، إنه جرى اليوم انسحاب القوات الإثيوبية من مدينة ديسي الاستراتيجية في جنوب إقليم تيجراي، بعدما فشلت في التمركز ضد قوات الإقليم.

قالت قوات تيجراي اليوم السبت إنها استولت على بلدة ديسي الاستراتيجية في منطقة أمهرة بإثيوبيا حيث فر عشرات الآلاف من عرقية الأمهرة من تصعيد القتال.

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وقال جيتاشيو ريدا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز من مكان لم يكشف عنه إن المقاتلين دفعوا القوات الحكومية الإثيوبية للفرار من ديسي وتوجهوا صوب بلدة كومبولتشا.


وأضاف إن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.


ولم يرد ليجيسي تولو ، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ، على الفور على طلبات للتعليق.

قال مدير مدرسة في ديسي إنه رأى جنودا إثيوبيين ينسحبون من البلدة صباح السبت باتجاه كومبولتشا وأن الاتصال مع السلطة في أنحاء المدينة انقطع منذ أمس الجمعة.


وذكر شاهد عيان آخر في ديسي إن البلدة لم يعد بها أي تواجد للجيش الاتحادي .


ويعد الاستيلاء على ديسي مكسبًا استراتيجيًا لمقاتلي التيجراي ضد قوات الحكومة المركزية التي تحاول طردهم من منطقة أمهرة.


وتقع البلدة الكبيرة على بعد 385 كيلومترا (240 ميلا) من العاصمة أديس أبابا ، وهي أقصى الجنوب في أمهرة الذي وصلت إليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ دخولها المنطقة في يوليو .


اندلعت الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عام بين القوات الفيدرالية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي.
قُتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار.


تعرضت قوات تيجراي للهزيمة في البداية ، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في يوليو ودفعت مقاتليها إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

 

وفي منتصف أكتوبر ، قالت قوات تيجراي  إن الجيش شن هجوما بريا لإخراجهم من أمهرة. 


وقال الجيش يوم الخميس إن معارك عنيفة تدور هناك لكنه اتهم القوات التيغراية ببدء القتال.
 

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