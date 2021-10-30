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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. أسيل عمران بإطلالة ساحرة فى عيد ميلاد شقيقتها

أسيل عمران
أسيل عمران

شاركت الفنانة أسيل عمران، مجموعة صورمن عيد ميلاد شقيقتها الكبرى لجين عمران، وذلك خلال الإحتفال به مع أصدقائهم، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت الفنانة أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية ناعمة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

تأنقت أسيل عمران وهي ترتدي فستان قصير أوف شولدرز باللون الأسود اللامع وبأكمام طويلة ومزين بالشراشيب على كامل الفستان، وقامت بإختيار حذاء من الجلد باللون الأسود اللامع،  وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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تركت أسيل عمران، خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بتسريحة ويفي ناعمة بسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت أسيل عمران، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو الناعم ، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

أسيل عمران



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية
 

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.

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