دهون البطن والإصابة بالكبد الدهني.. بسمة الملا توضح العلاقة



كشفت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، عن علاقة هرمون الكورتيزول الضغط العصبي، قائلة: هرمون الكورتيزول يرتفع في الجسم نتيجة التعصب والضغط، مشددة على أن زيادة هرمون الكورتيزول يتسبب في وقف الحرق داخل الجسم.



وأضافت بسمة الملا خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن تأثير هرمون الكورتيزول السلبي لا يقتصر فقط على الحرق داخل الجسم، بل يؤثر أيضا على هرمون النمو.



وشددت على أن فيتامين د3 هام للغاية في إنقاص الوزن، متابعة: لا يجب أن تقل نسبة فيتامين د3 في الجسم عن 60% للشباب و75% بالنسبة لكبار السن.

وأوضحت أن تراكم الدهون في منطقة البطن يتسبب في تراكم الدهون على الكبد، مما يؤدي إلى إصابة الفرد بـ الكبد الدهني.

بسمة الملا توضح علاقة الضغط وهرمون الكورتيزول بزيادة الوزن





قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول يتسبب في وقف الحرق داخل الجسم، متابعة: هرمون الكورتيزول متعلق بالحالة العصبية والضغط.



وأضافت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن دهون منطقة البطن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، متابعة: نقص فيتامين د3 أحد أهم أسباب زيادة الوزن.



ولفتت إلى أن نقطة الحرق عامل أساسي في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فيتامين د3، متابعة: مقاومة الإنسولين وقلة إفراز هرمون الشبع يتسبب في رغبة الفرد في التناول على السكريات بشكل متتال ومستمر.