زعماء الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يجتمعون على هامش قمة مجموعة العشرين

قالت الرئاسة الفرنسية إن قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون بالزعماء الأفارقة في جهود لزيادة دعم الاقتصادات الأكثر فقرا في القارة في أعقاب وباء كوفيد -19، وفق ما ذكرت يورونيوز.

ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع غير الرسمي في وقت لاحق يوم السبت في السفارة الفرنسية في روما على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأبلغ ماكرون الصحفيين يوم الجمعة أنه يتوقع من مجموعة قمة العشرين تأكيد 100 مليار دولار إضافية لدعم اقتصادات إفريقيا.



سيتم توفير الأموال من خلال إعادة تخصيص بعض حقوق السحب الخاصة للدول الأفريقية ، وهي أداة صرف أجنبي تُستخدم للمساعدة في تمويل الواردات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمقصود منها في البداية أن تذهب إلى الاقتصادات المتقدمة.

ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي.

وقال الإليزيه إن رئيسي جنوب إفريقيا والسنغال ، سيريل رامافوزا وماكي سال ، سيشاركان عبر الفيديو.