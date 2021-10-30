بالأرقام.. النتيجة الكاملة لانتخابات نادي سموحة

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، أمس الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:



وليد عرفات رئيسًا لنادي سموحة وعمر الغنيمي نائبًا للرئيس ودكتور ماهينور سامح عضو تحت السن.

الأعضاء فوق السن:

أحمد عجلان

رامي فتح الله

اشرف مختار

ايمان جابر

وجاءت أصوات الفائزين من أعضاء الجمعية العمومية كالتالي:

وليد عرفات .. 11.308 صوت

عمر الغنيمي .. 9.077 صوت

رامي فتح الله .. 5.949 صوت

احمد عجلان. .. 5.206 صوت

اشرف مختار .. 4.646 صوت

ايمان جابر .. 4.204 صوت

ماهينور سامح .. 8.842 صوت

كان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، "دون تنفيذ ذلك" دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضوًا لدعم "عرفات"، وذلك عبر بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر أمس الجمعة.

سبق وقال "مجاهد": "لن أخوض الآن في ملابسات ما حدث فجر الجمعة من تجاوز إداري لأحكام القضاء، والتلاعب بالقوانين واللوائح، وسوف أتحدث إليكم لاحقًا شارحًا تفاصيل ما حدث - لكن أدعوكم الآن إلى النزول بكثافة للمشاركة في الجمعية العمومية، واختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة "جديد" يليق بكم وبقيادة المادي خلال في الفترة القادمة، لينتشله من براثن الفساد، والتدني في كل شيء".

كانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر أمس الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، واللواء سعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.

يُذكر أن القضاء الإداري، قضى الأربعاء الماضى، بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد السيد مجاهد، وما يترتب على ذلك من آثار.