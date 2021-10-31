عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطبيب الفيلسوف.. ذكرى وفاة الدكتور مصطفى محمود وأسرار عن حياته

الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود

تحل علينا اليوم، ذكرى وفاة العالم الدكتور مصطفى محمود، الذي توفي في 31 أكتوبر عام 2009 ، بعد حياة مليئة بالأعمال الفكرية والفلسفية ، أفادت الأجيال من بعده وظلت راسخة ومفيدة للمجتمع حتى الآن.

 

صاحب مصطلح الحب الأفلاطوني.. المفكر فيشينو وتطوير الفلسفة الأوروبية

الموت يسكن فى خلايا الجسم.. نظرية فجرها مصطفى محمود صدمت الكثيرين.. نوستالجيا

نشأة الدكتور مصطفى محمود

 

ولد الدكتور مصطفى محمود في 27 ديسمبر عام 1921، ودرس الطب وتخرج عام 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية، ثم تفرغ للكتابة والبحث عام 1960، وتزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973، رزق منه بولدين هما "أمل" و"أدهم"، ثم تزوج للمرة الثانية عام 1983 من زينب حمدى وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 1987.

 

بدأ رحلته التعليمية، متفوقًا في الدراسة، حتى ضربه مدرس اللغة العربية؛ فغضب وانقطع عن الدراسة مدة ثلاث سنوات إلى أن انتقل هذا المدرس إلى مدرسة أخرى فعاد مصطفى محمود لمتابعة الدراسة.

 

وفي منزل والده أنشأ معملًا صغيرًا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية؛ ليقتل بها الحشرات، ثم يقوم بتشريحها، وحين التحق بكلية الطب اشتُهر بـ"المشرحجي"، نظرًا لوقوفه طوال اليوم أمام جثث الموتى، طارحًا التساؤلات حول سر الحياة والموت وما بعدهما.

 

مؤلفات الدكتور مصطفى محمود

 

ألف الدكتور مصطفى محمود، 89 كتابًا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

قدم الدكتور مصطفى محمود 400 حلقة من برنامجه التلفزي الشهير (العلم والإيمان)، وأنشأ عام 1979 م مسجده في القاهرة المعروف بـ "مسجد مصطفى محمود".

 

أزمة برنامج العلم والإيمان 
 

يعد برنامج العلم والإيمان علامة كأكثر برنامج حظي بنسبة مشاهدة عالية في التلفزيون المصري، وقدمه الدكتور مصطفى محمود.

وافق التلفزيون راصدًا 30 جنيها للحلقة، وكان ذلك مبلغًا قليلا جدا لـ مشروع برنامج العلم والإيمان،  لذلك فشل منذ بدايته حتى قام أحد رجال الأعمال بدعم البرنامج وأنتجه على نفقته الخاصة ليصبح من أشهر البرامج التلفزيونية وأوسعها انتشارا على الإطلاق.

صاحب البرنامج  الدكتور مصطفى محمود الذي  ولد في 27 ديسمبر 1921 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكان له شقيق توأم توفي وبقي مصطفى على قيد الحياة، وأثرى الحياة العلمية بمجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية والفكرية الفلسفية، كما قدم 400 حلقة من برنامجه الشهير العلم والإيمان، ورحل عن عالمنا في 31 أكتوبر 2009 عن عمر يناهز الـ88عاما.

واجهت البرنامج أزمة في عام 1976 بسبب نفاد الأفلام التي حصلوا عليها من سفارات الدول الغربية، وسافر مصطفى محمود لإحضار شرائط جديدة، اشتراها وبعد عودته كانت تماضر توفيق تولت منصب رئيسة التليفزيون، ورفضت إعطاءه المبلغ، وهنا تدخل صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، وسدد المبلغ، وتبني البرنامج، مقابل 300 جنيه للحلقة، وهو أعلى مبلغ حصل عليه محمود من برنامجه، وبدأوا تسجيل الحلقات في تونس واليونان، ثم لندن في عام 1980، وظل يعرض البرنامج إلى أن أصدر "صفوت الشريف" قرارا بوقف عرضه دون إبداء أسباب.

 

حياته مع العائلة 

 

كشفت أمل مصطفى محمود، ابنة العالم الراحل مصطفى محمود ، عن تفاصيل حياة والدها وكفية تعامله مع أهله وأبنائه.

وقالت أمل مصطفى محمود، إن والدها كان يتعامل معهم كأصدقاء وكانوا يناقشون معه كتبه مؤكدة أن والدها كان يقرأ في الفلسفة وفي الأديان وفي هذا الوقت لم يدخل في الناحية الدينية حتى يفسر ما حدث معه.

وأضافت أمل خلال لقاء تليفزيوني، أن قراءة الدكتور مصطفى محمود، في الأديان كانت بداية دخوله في الناحية الدينية وبدأ بعدها كتابه “رحلتي مع صديقي الملحد” وكتاب “رحلتي من الشك إلى اليقين” ووقتها كان يعمل صحفيا في روزاليوسف  وبعدها أصبح مؤلفا كبيرا.

 

وفاة الدكتور مصطفى محمود

 

توفى الدكتور مصطفى محمود الساعة السابعة والنصف من صباح السبت 31 أكتوبر 2009، 12 ذو القعدة 1430 هـ، بعد رحلة علاج استمرت عدة شهور، وقد شيعت الجنازة من مسجدهِ بحي المهندسين. 

ذكرى وفاة العالم الدكتور مصطفى محمود نشأة الدكتور مصطفى محمود مؤلفات الدكتور مصطفى محمود أزمة برنامج العلم والإيمان الفلسفة رحلتي مع صديقي الملحد رحلتي من الشك إلى اليقين

ترشيحاتنا

علي جمعة: 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات

أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

المقاولون يكشف كواليس جديدة عن احتراف محمد صلاح فى بازل السويسري

اقتصاد الإمارات| الاتحادية للضرائب: دخول اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة حيز التنفيذ

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ