علي جمعة: 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المنقول عن النبي في الأحاديث سواء ضعيفة أو صحيحة، 60 ألف حديث.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي، أنه بعد البحث في الأحاديث المنقولة عن النبي والتي تتحدث عن العبادات والصلاة والصوم والزكاة والفروض بشكل عام، وجدناها حوالي 2000 حديث.

وذكر أن 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات، ولكن المسلمون انشغلوا بالـ 5% المفروضة وتركوا الـ 95% الأغلب والتي تتحدث عن الأخلاق والمعاملات.

وأشار إلى أن القرآن الكريم، به 300 آية تتحدث عن الشريعة، من 6236 آية إجمالي عدد آيات القرآن الكريم.

واستشهد علي جمعة، بحديث إكرام الضيف فيقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وحديث النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره" وحديث النبي عن الرفق فيقول "يا عائشة إن الرفق ما كان في شئ إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه" وحديث النبي عن الرحمة “الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

