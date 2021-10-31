حماقي يتحدى الأمطار بحفل كامل العدد في الإسكندرية .. صور

تحدى الفنان محمد حماقي الأمطار بإحياء أقوى حفلات الإسكندرية في أحد الفنادق الكبرى بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وأبهر حماقي جمهوره بمجموعة كبيرة من أغانيه رغم سقوط الأمطار التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه منها "أحلي حاجة فيكي"، "لو هتسيب"، "قادرين نعملها" وغيرها من الأغاني.

وحرص حماقي على الاحتفال بعيد ميلاده على المسرح مع جمهوره .

ونشر الفنان محمد حماقى عدة صور من حفله الأخير ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

ايه الجمال داه - تجنن كالعاده - ماشاء الله

وكان محمد حماقي قد أحيا أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد امتدادا للاحتفالات بألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات مختلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره على برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة بي العالمية .

صعد محمد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته.

