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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء .. فيديو

صدى البلد

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس ، فيديو له من حلقته مع ملكة جمال مصر نادين الجيار ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وطلب نزار الفارس من نادين الجيار أن تمسح مكياجها على الهواء ، واستجابت نادين له وقامت بسحب المناديل ومسحت مكياجها على الهواء ". 

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مريم حسين لـ نزار الفارس: سعد لمجرد أفضل من محمد رمضان وأنا مش زي رانيا يوسف

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23 أكتوبر.. الحكم على رانيا يوسف في تهمة سب وقذف نزار الفارس

يذكر أن قررت المحكمة الاقتصادية بمد أجل الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم.

نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

نزار الفارس

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