الاتحاد وبتروجيت أبرز ضحاياه.. الأهلي يفوز بالرباعية ال 54 فى الدورى

سحق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

ويلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره، فريق البنك الأهلي فى إطار منافسات الجولة الثانية فى الدورى الممتاز.

وحقق فريق الأهلى فوزا بنتيجة ٤-٠ للمرة رقم ٥٤ فى تاريخه فى الدورى الممتاز.

ويعتبر فريق الاتحاد السكندري أكثر ضحايا الرباعية حيث خسر أمام الاهلى بهذه النتيجة ٦ مرات فى تاريخ بطولة الدوري الممتاز.

يلي الاتحاد السكندري فى تلقى الخسارة برباعية فى الدورى الممتاز أمام النادى الأهلى، فريق بتروجيت حيث تعرض للخسارة ٤ مرات.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على البنك الأهلي، لاستعادة صدارة الدوري المصري.



ولم يسبق لـ الأهلي الفوز على البنك الأهلي، حيث التقى الفريقان في مواجهتين في الدوري الممتاز، الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب 0 - 0، والإياب 1 - 1، ليتسبب البنك في خسارة الأهلي 4 نقاط الموسم الماضي.



وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البنك كالتالي:



علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.