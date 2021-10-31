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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إحباط محاولات تهريب أشخاص

لبنان
لبنان

تمكنت دوريات تابعة للقوات البحرية اللبنانية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت 54 شخصاً (25 رجلاً و9 نساء و20 طفلاً)، كانوا على جزيرة البلاّن ـــ طرابلس بانتظار وصول عدد من المراكب التي ستقوم بنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية.

 

كذلك تمكنت إحدى الدوريات من انتشال مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، وتمكنت من إنقاذ 9 أشخاص كانوا على متنه وجميعهم من الجنسية السورية، وفق ليبانون فايلز.

 

وكان أعرب البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، الذي يعد أكبر رجل دين مسيحي في البلاد، اليوم الأحد، عن أمله في أن يتخذ الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، خطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج.

 

وقال الراعي في تصريحات صحفية: “نتطلّع إلى أن يتخذ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجيّة وندعو لهذا الموقف الحاسم دفاعاً عن لبنان واللبنانيين”.

 

وأضاف: “هذه الحكومة التي انتظرناها لإنهاض لبنان وترميم علاقاته، تعثّرت بسبب التحقيق القضائي في انفجار المرفأ، فيما تأتي اليوم الأزمة مع السعودية ودول الخليج، وهي متعددة الأسباب ومتراكمة، ومن شأنها أن تسيء إلى لبنان ومصالح اللبنانيين”.

 

وتابع قائلا: “إنّ أهم ما يمكن تقوم به الطبقة السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول ولا سيما في هذه المرحلة الإقليمية وعلى القضاء أن يستمر في تحقيقاته في ملَفَي انفجار المرفأ وأحداث عين الرمانة بعيداً عن أي مقايضة أو تسييس أو تطييف”.

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