خبير تربوي يضع روشتة لأولياء الأمور لتوعية أبنائهم بأساليب التحرش وكيفية تجنبه

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن حديث الآباء والأمهات مع أطفالهم عن التحرش أمر في غاية الأهمية، خاصة عندما يبلغون العام السادس ويبدأون في استيعاب مثل هذه الأمور.

وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الخطوة الأولى تبدأ بالحديث مع الأطفال عن الخصوصية، مضيفة: "يجب أن يدرك الصغير أن جسده ملكه فقط لا ينبغي لغيره لمسه حتى لو أصدقاؤه أو أقاربه والتأكيد على أن مثل هذه الأمور ممنوعة تماماً".

وشددت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على ضرورة ترسيخ مبدأ خصوصية الجسد عند الطفل منذ نشأته باعتبارها تندرج تحت باب احترام الذات، موضحة أن أولى خطوات حماية الصغير لنفسه التفرقة بين النظرة الطيبة والشريرة.

وتابعت: "التفريق بين النظرتين تساعد الطفل على تخمين من يريد إيذاءه واستغلاله ممن يكنّ له الخير، وأيضاً من الضروري التنبيه على الأبناء بعدم الجلوس ملاصقين لأحد أو على أقدامهم مهما بلغت درجة القرابة، وترك مسافة ذراع بينهما لأن مثل هذه التصرفات تفتح باب تعود الطفل على لمس الآخرين لجسده".

وصرحت الدكتورة سامية خضر بضرورة تشجيع الوالدين لأطفالهم على الحديث وإبداء التفهم والتصديق، معتبرة أن ردود مثل "مستحيل فلان يفعل ذلك" أو "أنت أسأت فهم فلان" من أكبر أخطاء الأمهات والآباء وتقود الصغار للصمت وبالتالي الوقوع فريسة سهلة للمتحرشين.

وأعلنت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن دور الوالدين تقوية أطفالهم نفسياً وتشجيعهم على الإفصاح عما يتعرضون له وتصديقهم، وهذا يدفعهم للدفاع عن حقوقهم وينشأ الصغير متمتعاً بهذه الخصلة المهمة، مشددة على ضرورة تلقين الطفل كيفية التصرف حال وجوده مع شخص بمفرده في غرفة واحدة، موضحة أن أهم خطوة ترك الباب مفتوحاً وفي حال أصر الطرف الآخر على غلقه يجب أن يستغيث الطفل ويصرخ.

ولفتت الخبيرة المختصة إلى أهمية مشاهدة الأطفال للبرامج التوعوية المتخصصة التي تنجح في إيصال المعلومات بسهولة وإتقان لا تتوفر عند الوالدين أحياناً، فضلاً عن أهمية دور المدرسة في توعية الأطفال بأساليب التحرش وكيفية تجنبه.

وجدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم، أجرت تعديلات على لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات المعلم وإدارة المدرسة تجاه الطلاب، وكذلك مهام الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المعلم والمدرسة، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015، وذلك لمواجهة التحرش بالمدارس، حيث تمّ إضافة مخالفات جديدة قد يرتكبها الطالب أو المعلم وعقوبة الفعل بهدف استقرار الدراسة وحصول الطالب على حقوقه وأيضًا التزامه بواجباته تجاه مدرسته.