أخبار التعليم.. أول عملية جراحية روبوتية بمصر.. "خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

"إعرف بلدك" ندوة بكلية العلوم جامعة المنصورة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ندوة ثقافية بعنوان "إعرف بلدك – جولة فى معالم مصر السياحية"، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين قطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتى السياحة والفنادق وكلية العلوم بالجامعة.

وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية يُشدد على تكثيف المتابعات بمدارس العجمي

أجرى الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ببعض مدارس إدارة العجمي التعليمية.

خبير تربوي يضع روشتة لأولياء الأمور لتوعية أبنائهم بأساليب التحرش وكيفية تجنبه

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن حديث الآباء والأمهات مع أطفالهم عن التحرش أمر في غاية الأهمية، خاصة عندما يبلغون العام السادس ويبدأون في استيعاب مثل هذه الأمور.

إصابة طالب وسط صراخ وعويل.. القصة الكاملة لمشاجرة جامعة الإسكندرية

أصيب طالب بجامعة الإسكندرية في مشاجرة بين مجموعة من طلاب الجامعة بالأسلحة البيضاء، أمام بوابة كلية الحقوق، أمس السبت، نقل على إثرها الطالب إلى المستشفى الميري الجامعي لإسعافه.

عبده الفقى : أبحاث كورونا أهلتني لإدراج اسمى ضمن قائمة أفضل علماء بالعالم

علق الدكتور عبده الفقى ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، على إدراج اسمة ضمن أفضل العلماء حول العالم .

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة فكاهية تكشف عن نشوب "خناقة" بين ولية أمر ومعلمة داخل صفحة كراسة تلميذ بسبب "الواجب".

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

نجحت مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، في إجراء أول عملية روبوتية لاستئصال المرارة من مريضة يبلغ عمرها ١٨عاما، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات الأولية الخاصة بالعملية .