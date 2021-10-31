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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نجحت  مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس،  في إجراء  أول عملية روبوتية لاستئصال المرارة من مريضة يبلغ عمرها ١٨عاما، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات الأولية الخاصة بالعملية .


وقال الدكتور محمود عبد الرازق،  استشاري الجراحة العامة بمستشفى عين شمس التخصصي  إن العملية  تعد الاولي من نوعها في مصر .

 

وأضاف أنها ستجرى بمشاركة عدد من الأطباء المريضة تبلغ من العمر ١٨ عاما، و سيتم استئصال المرارة لها، منوها  إلى أنه تم الاستعداد للجراحة من خلال التحضير للعملية الجراحية.

 

وأشار  خلال تصريحاته لصدي البلد إليى أن الجراحة الروبوتية تتم من خلال التحكم في الروبوت من خلال الطبييب، مشيرا إلي انها تسهل علي الجراح و تقلل من فرص الإرهاق لها.

وأضاف عبد الرازق،  أن العملية استغرقت حوالي ساعه من الزمن ، مضيفا أنه سيتم حجز المريضة لمدة ٢٤ ساعة بعد العملية و من بعدها تستطيع الخروج،  منوها إلي أن الفريق الطبي .

 

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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية الفرنسية Méditerranées بجامعة عين شمس

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رئيس جامعة عين شمس عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية


وكانت أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية  اختيار ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ويعد ا.د. محمود المتيني أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، من أبرز رواد زراعة الكبد فى مصر ويترأس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس ، وكان له دورا بارزا في تأسيس الوحدة ، وسيادته أول من قام بعملية  نقل كبد لشخص بالغ ، وكذلك أول من قام بنقل مزدوج " للكبد والكلى"، وأول من أجرى جراحة زرع كبد من متبرع حي بنظام الدومينو، وقام كذلك بأول استئصال للفص الايسر من الكبد من متبرع حي بالمناظير  ،وقد تمكن من خلال فريق طبي برئاسة سيادته من القيام ب ١٥٠٠ عملية زرع كبد في مصر خلال ال٢٠ عاما الماضية.

كذلك شارك ا.د محمود المتينى في تأليف العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة؛ كما قام بترأس العديد من الاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.

امتدت جهود الدكتور محمود المتيني إلى ما بعد القاهرة وحدود جامعة عين شمس وصولا إلى جامعات ومحافظات عدة في مصر لإنشاء مراكز زراعة الكبد بجامعات المنصورة وأسيوط والاسكندرية. وتحقق ذلك من خلال التركيز على التدريب و تكوين فرق العمل واعتماد منهج متعدد التخصصات. علاوة على ذلك، فقد ترجمت تلك الجهود المبذولة والمشاركة على الصعيدين العربي والدولي إلى منهج ُمحدث وعصري مع نقل الخبرات والمعارف الفنية إلى المؤسسات المصرية.

وعلى امتداد عقد كامل ، عمل د. المتيني بجد على مستويات عدة، مع زملائه ، لوضع " قانون نقل الأعضاء البشرية" لتنظيم تلك الممارسة في مصر. وكان عضوا دائما باللجنة التي قامت بصياغة القانون ولائحته التنفيذية حتى الموافقة عليه وإقراره  من مجلس الشعب في مارس 2010 .وبالمثل، ترأس اللجنة التي وضعت المعايير والمتطلبات الأساسية والبنية التحتية المطلوبة لترخيص المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية مثل مراكز زراعة الأعضاء.

وحاليا، عضو "اللجنة العليا  لزراعة الأعضاء" ورئيس " لجنة أخلاقيات المهنة" باللجنة العليا.

كما أن عضو في العديد من الهيئات والجمعيات المهنية الوطنية والدولية مثل جمعية الجراحين المصرية ؛ ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لسرطان الكبد؛ وعضو مؤسس والسكرتير العام الحالي للجمعية العربية لزراعة الكبد. وبالمثل، عضو نشط بالجمعية الدولية لزراعة الكبد من خلال لجنة العضوية وكذلك عضو الرابطة الدولية لجراحي الكبد والبنكرياس/ الرابطة الأوروبية الأفريقية لجراحي الكبد والبنكرياس ، و ُعين مؤخرا رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرابطة الدولية. وكان سيادته عضو المجلس الاستشاري بالعديد من مؤسسات الرعاية الصحية و الأدوية المحلية وحاليا، سيادته عضو المجلس الاستشاري لمستشفى عين  شمس التخصصي ، والمجلس الطبي لمستشفى وادي النيل، ووادي النيل بنتا للصناعات الدوائية.
 

مستشفى عين شمس التخصصى مستشفيات جامعة عين شمس أول عملية روبوتية استئصال المرارة استشاري الجراحة العامة

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