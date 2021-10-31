رئيس جامعة عين شمس عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ويعد الدكتور محمود المتيني أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، من أبرز رواد زراعة الكبد فى مصر ويترأس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس ، وكان له دورا بارزا في تأسيس الوحدة ، وسيادته أول من قام بعملية نقل كبد لشخص بالغ ، وكذلك أول من قام بنقل مزدوج " للكبد والكلى"، وأول من أجرى جراحة زرع كبد من متبرع حي بنظام الدومينو، وقام كذلك بأول استئصال للفص الايسر من الكبد من متبرع حي بالمناظير ،وقد تمكن من خلال فريق طبي برئاسة سيادته من القيام ب ١٥٠٠ عملية زرع كبد في مصر خلال ال٢٠ عاما الماضية.

كذلك شارك الدكتور محمود المتينى في تأليف العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة؛ كما قام بترأس العديد من الاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.

امتدت جهود الاستاذ الدكتور محمود المتيني إلى ما بعد القاهرة وحدود جامعة عين شمس وصولا إلى جامعات ومحافظات عدة في مصر لإنشاء مراكز زراعة الكبد بجامعات المنصورة وأسيوط والاسكندرية. وتحقق ذلك من خلال التركيز على التدريب و تكوين فرق العمل واعتماد منهج متعدد التخصصات. علاوة على ذلك، فقد ترجمت تلك الجهود المبذولة والمشاركة على الصعيدين العربي والدولي إلى منهج ُمحدث وعصري مع نقل الخبرات والمعارف الفنية إلى المؤسسات المصرية.

وعلى امتداد عقد كامل ، عمل د. المتيني بجد على مستويات عدة، مع زملائه ، لوضع " قانون نقل الأعضاء البشرية" لتنظيم تلك الممارسة في مصر. وكان عضوا دائما باللجنة التي قامت بصياغة القانون ولائحته التنفيذية حتى الموافقة عليه وإقراره من مجلس الشعب في مارس 2010 .وبالمثل، ترأس اللجنة التي وضعت المعايير والمتطلبات الأساسية والبنية التحتية المطلوبة لترخيص المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية مثل مراكز زراعة الأعضاء.

وحاليا، عضو "اللجنة العليا لزراعة الأعضاء" ورئيس " لجنة أخلاقيات المهنة" باللجنة العليا.

كما أن سيادته عضو في العديد من الهيئات والجمعيات المهنية الوطنية والدولية مثل جمعية الجراحين المصرية ؛ ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لسرطان الكبد؛ وعضو مؤسس والسكرتير العام الحالي للجمعية العربية لزراعة الكبد. وبالمثل، سيادته عضو نشط بالجمعية الدولية لزراعة الكبد من خلال لجنة العضوية وكذلك عضو الرابطة الدولية لجراحي الكبد والبنكرياس/ الرابطة الأوروبية الأفريقية لجراحي الكبد والبنكرياس ، و ُعين مؤخرا رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرابطة الدولية. وكان سيادته عضو المجلس الاستشاري بالعديد من مؤسسات الرعاية الصحية و الأدوية المحلية وحاليا، سيادته عضو المجلس الاستشاري لمستشفى عين شمس التخصصي ، والمجلس الطبي لمستشفى وادي النيل، ووادي النيل بنتا للصناعات الدوائية.