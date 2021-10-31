ركن الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية.. تعرف على جميع الخدمات

وفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، ركنا خاصا بها ، لتقديم خدمات إلكترونية تعليمية خاصة بطلاب المعاهد الأزهرية في العام الجديد.

ويوفر ركن الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية ، خدمات لمرحلة رياض الأطفال، والمناهج والمقررات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال.

لتصفح ركن الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

كما يوفر ركن طلاب الأزهر على بوابة الأزهر الإلكترونية، خطة الدراسة للعام الجديد 2021-2022، وكذلك كتب المرحلة الإبتدائية وكتب المرحلة الإعدادية وكتب المرحلة الثانوية وكتب البرنامج التأهيلي، وكتب الشعبة الإسلامية.

كما يقدم ركن الطلاب، على بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة "اسأل نجبك" وفيها يرسل الطالب سؤال عن أي مسألة لا يعرف إجابتها في المنهج ، ويتم الرد عليه من خلال مستشاري المواد في قطاع المعاهد الأزهرية.

كما يوفر ركن الطلاب، على بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة الكتاب الإلكتروني من الصف الأول الإبتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي، ويتيح تحيله للطلاب وأولياء الأمور لتصفح هذه المواد.

وأخيرا ، يقدم ركن الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية، الميثاق الأخلاق لطلاب المعاهد الأزهرية، متضمنا صفات الطالب المثالي، والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الطالب مع زملائه وأساتذته، والواجبات التي يجب أن يلتزم بها الطالب، والحقوق التي يتمتع بها.