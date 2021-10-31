عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي: 23 ألف طالب وافد يدرسون في الأزهر من 100 دولة

سفير بنجلاديش يزور
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر

أشاد السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، بجهود جامعة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.
  
وأكد سفير بنجلاديش بالقاهرة خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم ولقائه للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المنهج الأزهري يعد طوق نجاة من التطرف والإرهاب اللذين يعاني العالم كله منهما.
  
ووجه السفير الدعوة لرئيس جامعة الأزهر لزيارة بنجلاديش، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للزيارة، مؤكدًا أن نفوس أهل بنجلاديش تتوق شوقًا للقاء فضيلة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة.
  
ومن جانبه رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بسفير بنجلاديش في رحاب جامعة الأزهر خاصة أنها الزيارة الأولى، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب الوافدين من بنجلاديش بجانب اهتمامها بجميع الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة من أكثر من 100 جنسية حول العالم.
   

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن التدريس في جامعة الأزهر قائم على الرأي والرأي الآخر، والتنوع الفكري الإيجابي والاندماج وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن هذا ما تتميز به المناهج الدراسية في جامعة الأزهر عن غيرها من سائر المناهج الدراسية، بجانب هذا هناك تعاون عالمي بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أسفر عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي في الرابع من فبراير عام 2019م، وقامت الأمم المتحدة بجعل يوم الرابع من فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، وهذا كله يعكس جهود الأزهر الشريف، ويؤكد على عالمية رسالته، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف أكبر مرجعية دينية للمسلمين في العالم.

سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
سفير بنجلاديش يزور جامعة الأزهر
جامعة الأزهر سفير بنجلاديش رئيس جامعة الازهر الطلاب الوافدين الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

تعرف على أكثر المدن العالمية المعرضة لزيادة سريعة في أسعار العقارات

ميرهان حسين عن تشبيهها بكيم كردشيان: بعك في السؤال ده

بن فرحان: علاقات السعودية ولبنان حاليا غير مثمرة

 كيفية التحصين من الحسد .. إليك أبسط الطرق.. فيديو

متسولة كلمة السر.. تفاصيل مثيرة في واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية

نقص الاهتمام.. معالج نفسي تكشف أسباب إقبال المواطنين على شراء الصبارة الراقصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

بعد الأزمة مع السعودية.. مفاجأة بشأن وظيفة ابنة جورج قرداحي

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

فيديو

مشهد مرعب.. خناقة جامعة الإسكندرية تثير غضبا عارما.. فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ