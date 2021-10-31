عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعدادا للموت..كبار السن يرتبون منازلهم لما بعد الحياة..ما القصة ؟

كبار السن
كبار السن

ترتّب لينا ساندغرين البالغة من العمر 84 عاما منزلها الواقع في قلب ستوكهولم استعدادا لليوم الذي لن تعود فيه على قيد الحياة، في ظاهرة واسعة الانتشار بين كبار السنّ في السويد تحمل اسم "داستادنينغ".


وحسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، تقول السيّدة وهي ترتّب مكتبتها على ضوء شمعة "أقوم بذلك مرّات عدّة في الأسبوع، فيرتاح بالي.


وبدأت ساندغرين توضّب أمورها في البيت منذ حوالى عشر سنوات، من الأواني إلى الكتب مرورا بالملابس ولم تترك قسما إلا ورتّبت شؤونه. وأوضحت للوكالة "أشعر بالارتياح عندما أتخلّص من المقتنيات" قبل أن تضع جانبا رزمة من الكتب عن علم النبات.


وهذا الفرز المعروف بـ"داستادنينغ" بالسويدية عادة قديمة في هذا البلد الاسكندينافي ينكبّ عليها الكبار في السنّ وشرحت أصولها الكاتبة مارغاريتا ماغنوسون  البالغ من العمر 86 عاما  سنة 2017.


وتقول الكاتبة في تصريحات للوكالة "يقضي الأمر بالاعتناء بكلّ التفاصيل التي سنخلّفها بعد وفاتنا". وتبين أن "ترتيب شؤون البيت قد يجلب ذكريات طيّبة، وإذا لم يكن الحال كذلك، فلا بدّ من التخلّص من هذه المقتنيات".


وترى ابنتها جاين  البالغ من العمر 53 عاما أن هذه العادة تزيل في المقام الأول عبئا عن كاهل أقرباء المتوفى، "فكّل هؤلاء الذين لديهم أعمال يريدون الاعتناء بالحدّ الأدنى من التفاصيل عندما لا يعود أهلهم على قيد الحياة".


وتردف بحماس "أنا أثمّن غاليا العمل الذي أنجزته ويسعدني أن أرى أن هذه العادة باتت تنتشر في أنحاء العالم أجمع".


وتُرجم كتاب مارغاريتا ماغنوسون الذي يحمل عنوان "الفنّ السويدي للترتيب ما قبل الموت" إلى لغات عدّة وبات من "أكثر الكتب مبيعا" بحسب تصنيف صحيفة "نيويورك تايمز" وتضمّ صفحته على "فيسبوك" نحو 18 ألف متابع.


وتحصد صاحبة مدوّنة أميركية تطبّق مفاهيم الكتاب أكثر من 3 ملايين مشاهدة للشريط الواحد الذي تعرضه على الإنترنت.


وتعود هذه الممارسات في السويد إلى تقليد منزلي قديم.

وتكشف كريستينا أدولفسون الممثلة السابقة التي باتت تزاول الـ"داستادنينغ" إن "جارة كبيرة في السنّ أخبرتني قبل أربعين عاما بأنها ستقوم بهذا النوع من التوضيب استعدادا للموت". وتقرّ "أدركت أننا لا نعيش إلى الأبد".


وبالنسبة إلى مارغاريتا ماغنوسون، تعزى هذه الظاهرة إلى سمة ثقافية خاصة بالسويد في المقام الأول، "العالم بأسره يخشى الموت. وهي من دون شكّ حال السويد أيضا لكننا لا نخشى مواجهة هذه المسألة".


وتكتفي مارغاريتا ببضع قطع من الملابس في خزانتها، في حين أن صالونها ما زال يزخر بالتماثيل الصغيرة. مؤكدة "قمت بترتيب البيت تمهيدا لوفاتي مرّات عدّة، لكن بقي لي الكثير... فيتعذّر علينا أن ننجز هذه المهمة بالكامل".

كبار الحياة ستوكهولم السويد داستادنينغ الفرنسية

موضوعات متعلقة

الأطباء ينصحون الملكة إليزابيث بالراحة أسبوعين على الأقل

بعد تغيير اسمه إلى ميتا.. فيسبوك يسعى للجمع بين الخيال العلمي والواقع

كادت تلقيها في القمامة.. مسنة تكتشف ماسة نادرة قيمتها بالملايين

بـ الفُرجة على يوتيوب.. أنجبت طفلا في السر.. والشرطة تلاحق المغتصب

تمويه.. علماء يكشفون سر اللونين الأبيض والأسود للباندا العملاقة

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

شاشة ذكية تمكن الشخص من الشعور بملمس المنسوجات قبل شرائها

بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

ترشيحاتنا

صلة الرحم وفضلها وعقوبة قاطعها .. 7 فوائد عظيمة لفاعلها

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2022 بالتعاون مع إبراهيم عيسى.. فيديو

وزيرة البيئة: الدول المتقدمة مطالبة بزيادة التمويل لتخفيف آثار تغير المناخ

بايدن: الاتفاق النووي يعتمد على تصرفات إيران .. وسنرد بقوة على أعمالها العدائية

نقابة الموسيقيين تقرر إلغاء إيقاف المطرب أحمد سعد عن الغناء

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

عاجل.. احتراق 4 أتوبيسات مدارس بحي الظاهر|فيديو

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

قرار عاجل من وزير التعليم لتفعيل الأنشطة المجتمعية في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

فيديو

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

مشهد مرعب.. خناقة جامعة الإسكندرية تثير غضبا عارما.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ