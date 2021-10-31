وزير التعليم: تنظيم رحلات لطلاب المدارس المجتمعية إلى الأهرامات والأماكت السياحية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالتعاون مع قطاع الأنشطة التربوية في وزارة التربية والتعليم ، سيتم مركزيا تنظيم رحلات لطلاب المدارس المجتمعية للأهرامات وغيرها من الاماكن المصرية الجميلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن المدارس المجتمعية هي فرصة لكل طالب متسرب من التعليم في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد المدارس المجتمعية في مصر وصل الآن إلى حوالي 5000 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن التعليم حق لكل مواطن مصري ، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، مشيرا إلى أن الطالب في المدارس المجتمعية مثله مثل اي طالب في المدارس العامة يحق له الاستفادة من الخدمات التعليمية المتكاملة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن طاقم التدريس في مدارس التعليم المجتمعي يتعدى الـ 10 آلاف معلمة من سيدات مصر بالإضافة لمئات الموجهين جميعهم تم تدريبهم وإعدادهم لتأهيل طلاب المدارس المجتمعية لإستكمال المسيرة التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم سيساعد على تحقيق اهداف مصر التعليمية بشكل أسرع ، مؤكدا أن برنامد الاغذية العالمي يدعم التحول التكنولوجي في المدارس المجتمعية ، حيث تم توفير اجهزة تكنولوجية في عدد كبير من المدارس 2000 مدرسة مجتمعية ، منها شاشات تفاعلية ذكية.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة افتراضية هي الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.

وقام وزير التربية والتعليم بإجراء محادثة مع الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

وتم تنظيم هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.

في هذا الاطار أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها في دعم المدارس المجتمعية في مصر.