وزير التعليم: سنوفر أجهزة تابلت لطلاب المدارس المجتمعية قريبا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستوفر قريبا أجهزة تابلت لطلاب المدارس المجتمعية في مصر ليتمكنوا من الوصول إلى بنك المعرفة المصري والاستفادة من مصادر التعلم المتاحة عليه سواء من المدرسة او المنزل



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المجتمعية فرصة لكل طالب متسرب من التعليم في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد المدارس المجتمعية في مصر وصل الآن إلى حوالي 5000 مدرسة على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن التعليم حق لكل مواطن مصري ، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، مشيرا إلى أن الطالب في المدارس المجتمعية مثله مثل أي طالب في المدارس العامة يحق له الاستفادة من الخدمات التعليمية المتكاملة

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن طاقم التدريس في مدارس التعليم المجتمعي يتعدى الـ 10 آلاف معلمة من سيدات مصر بالإضافة لمئات الموجهين جميعهم تم تدريبهم وإعدادهم لتأهيل طلاب المدارس المجتمعية لاستكمال المسيرة التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم سيساعد على تحقيق اهداف مصر التعليمية بشكل أسرع ، مؤكدا أن برنامج الأغذية العالمي يدعم التحول التكنولوجي في المدارس المجتمعية ، حيث تم توفير أجهزة تكنولوجية في عدد كبير من المدارس حوالي 2000 مدرسة مجتمعية ، منها شاشات تفاعلية ذكية

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة افتراضية هي الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.

وقام وزير التربية والتعليم بإجراء محادثة مع الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

وتم تنظيم هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها في دعم المدارس المجتمعية في مصر.